Influencer vegana russa morta di fame, Zhanna Samsonova da 6 anni non beveva più acqua

«Solo i suoi occhi allegri e i suoi splendidi capelli compensavano la vista spaventosa di un corpo torturato dall’idiozia». Così ha detto al New York Post un amico di Zhanna Samsonova - nota sui social con lo pseudonimo "Zhanna D'Art" - l'influencer vegana russa "morta di fame" a soli 39 anni in Malesia, dove era ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il decesso risale allo scorso 21 luglio. La tragica notizia è stata diffusa prima da amici e familiari sui social, e poi ripresa dalle testate di tutto il mondo.