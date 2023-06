Influencer muore dopo l'operazione per aumentare i glutei, il fidanzato: «Glielo avevo chiesto io, mi piacevano più grandi»

Morta l'influencer brasiliana Lygia Fazio. Desiderosa di perfezionare la sua immagine per il mondo della moda, la donna ha compiuto una scelta fatale. La mamma di due figli è morta a seguito di un intervento di chirurgia plastica per l'aumento dei glutei.

La notizia è stata data attraverso una sua Story sul suo profilo Instagram, dove è stato specificato quanto segue: «Amici, purtroppo il nostro guerriero è passato dall'altra parte. Presto comunicherò qui gli orari del suo addio».

Nel 2022, Lygia Fazio è stata ricoverata in ospedale per più di 100 giorni a causa di complicazioni derivanti da un intervento estetico. Ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimuovere tre chili di silicone industriale che si era diffuso in tutto il corpo.

Recentemente, George, il fratello di Lygia, ha informato che ha avuto un ictus e ha dovuto essere ricoverata in gravi condizioni. Gli aggiornamenti rilasciati dicevano che era cosciente e rispondeva bene ai trattamenti dopo due settimane. Successivamente, è stato riferito che Lygia era riuscita a fare due passi con l'aiuto di operatori sanitari e che aveva riacquistato le sue capacità motorie. Ha 1 milione di follower e lascia due figli, David e Thor.

Anche i familiari hanno scritto su Instagram: «Vi ringraziamo ancora una volta per tutto il supporto.

Vi chiedo di capire il nostro momento, non possiamo rispondere a tutti i messaggi. Inoltre, le informazioni su quanto accaduto sono già state spiegate qui».