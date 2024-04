Letizia Petris, la vincitrice del Gf: «Sono cresciuta a San Patrignano, mia madre si faceva di eroina. Una volta fuori ho sofferto di crisi di panico»

La vittoria dell'ultima edizione del Grande Fratello per Letizia Petris è un premio alla sua vita. Una storia a dir poco complicata, con un'infanzia vissuta nella comunità di San Patrignano. Una storia non lontana a quella raccontata anche da Andrea Delogu, che proprio come Letizia è cresciuta nell'opera di Vincenzo Muccioli.

I genitori

A Verissimo, a Silvia Toffanin, Letizia ha raccontato la sua storia con un po' di emozione. «Mamma aveva 17 anni, papà 25. Tra loro fu amore a prima vista: mia madre era appena entrata, doveva fare un percorso più lungo. Mio padre invece era lì già da tempo. Lui l’ha aspettata ed è nato un amore oltre ogni limite, un amore assurdo». E la ragazza uscita dalla Casa come vincitrice racconta che «fino ai 14-15 anni ho vissuto la mia vita in comunità. Mia mamma era molto apprensiva nei miei confronti. Lei ha iniziato a fare uso di droghe molto giovane. Sono stata chiusa in comunità perché lei non mi faceva uscire di casa: aveva paura che io potessi fare gli errori che aveva fatto lei».

La madre e l'eroina

Ma un giorno fuori, davanti alla vita reale ecco le crisi d’ansia, i primi attacchi di panico. Inevitabile.

Sua mamma si chiama Sara Ronconi che ha conosciuto il male dell'eroina. Una madre rimasta legata alla comunità, proprio come suo padre Osvaldo che ha lavorato lì, fino a quando è morto. Un colpo al cuore. È morto giovane, nel 2020, quando Letizia aveva vent’anni. Una morte velocissima, per una leucemia fulminante. Una morte che lasciò il segno tra depressione e paura di non facerla. Ma «oggi mia madre è la mia migliore amica. Abbiamo recuperato il nostro rapporto quando è mancato papà... ».

Un padre sempre positivo racconta ancora. «Io amavo mio papà più di ogni altra cosa al mondo. Ad oggi sono sicura che lui è qui con noi, con Vincenzo Muccioli, Gianmarco Moratti e vorrebbe che alzassimo la testa, riempissimo il cuore e ci prendessimo per mano continuando la nostra strada. Amava tanto tutti i ragazzi che ha salvato e che avrebbe voluto salvare... avrebbe fatto di tutto. Mio papà diceva sempre “forza e coraggio che è un male di passaggio”».