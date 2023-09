Daniel Khalife, catturato dopo tre giorni l'uomo più ricercato di Gran Bretagna: le accuse di terrorismo e la fuga dal carcere, chi è

È stato catturato dopo tre giorni di caccia all’uomo serratissima. Daniel Khalife, ex militare dell’esercito britannico evaso il 6 settembre dalla prigione londinese di Wandsworth, è stato fermato questa mattina nel quartiere di Chiswick, West London, dove era stato avvistato da diversi residenti.

Il giovane, di 21 anni, era in carcere con l’accusa d’aver pianificato azioni terroristiche.

Mercoledì scorso, indossando una divisa da cuoco, con maglietta bianca e pantaloni a quadretti rossi e bianchi, è riuscito a scappare dalla prigione nascondendosi sotto un furgone che stava uscendo dal penitenziario.

Chi è

Ma chi è l’ex militare che ha tenuto Londra con il fiato sospeso per giorni? Arrestato in gennaio, Khalife è accusato di terrorismo per aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate e per aver posizionato un finto ordigno nella base della Royal Air Force (RAF) a Stafford, nell’Inghilterra centrale. Non è chiaro se si sia trattato di un’attività di esplorazione per conto di potenze straniere, oppure di una prova generale per un futuro attacco. Un’altra pesante contestazione a carico del ventunenne è di avere raccolto informazioni sul personale militare inglese, «utili a un potenziale nemico», è scritto negli atti giudiziari a suo carico. Ora per Khalife si aggiunge anche l’accusa di evasione. La prima udienza del processo sarà il 13 novembre presso la Crown Court di Woolwich, a Londra. Khalife ha sempre le accuse a suo carico.

LE ACCUSE

L’evasione era stata comunicata dalla Metropolitan Police, che aveva subito lanciato un appello ai cittadini, fornendo una dettagliata descrizione e una fotografia del fuggitivo, e indicando un numero verde da contattare in caso di avvistamenti. Per cercare il fuggitivo in questi giorni in Gran Bretagna sono stati istituiti blocchi navali, aerei e lungo le autostrade, con i controlli rafforzati e un enorme dispiegamento di forze di polizia.

È stata anche offerta una ricompensa fino a 20mila sterline a chi ha fornito le informazioni che hanno contribuito a portare all’arresto. Khalife, che quando è stato fermato aveva un sacco a pelo, una bicicletta e una borsa termica piena dicibo, è stato visto allontanarsi da un furgone BidFood che si era fermato vicino all’ingresso sud della rotonda in cima a Trinity Road, poco dopo la sua fuga mercoledì. È anche stato visto camminare verso il centro di Wandsworth. La polizia ha sottolineato che non ci sono sospetti sull’autista del furgone BidFood, che ha collaborato alle indagini.