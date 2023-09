Kazuosan, youtuber italiano scomparso a New York. L'appello dei genitori: «Non abbiamo sue notizie da 2 giorni»

Un noto youtuber italiano è scomparso da due giorni a New York. Si tratta di Kazuosan, all'anagrafe Cosimo Corrado, 21 anni, originario di Salerno. Il giovane, che su YouTube vanta oltre 1 milione di iscritti sul suo canale, è arrivato a New York qualche giorno fa, ma da più di 48 ore non ci sono sue notizie. L'ultimo contatto dei familiari con Kazuosan risalirebbe a sabato sera, intorno alle 18.30, quando il giovane si trovava a Manhattan.

I genitori di Cosimo Corrado hanno diffuso un appello sui social, in italiano ed in inglese, chiedendo a chiunque sia in possesso di informazioni utili di mettersi in contatto con loro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO