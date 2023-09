Kazousan, lo yotuber Cosimo Corrado ritrovato in ospedale a New York, il mistero dell'ultima notte a Central Park, i genitori partiti per gli Usa

È stato ritrovato in un ospedale di New York Cosimo Corrado, 21 anni, yotuber famoso con il nome d'arte Kazuosan, che da tre giorni aveva fatto perdere le sue tracce. E' in buone condizioni di salute ma resta il giallo su cosa sia successo nelle ore in cui ha fatto perdere le sue tracce. Cosa è accaduto sabato 8 settembre, all'alba, ovvero l'ultimo giorno in cui Cosimo ha datto notizie ai familiari e perché si trova ora ricoverato in un ospedale del New Jersey?

