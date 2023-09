Cosimo Corrado "Kazuosan", lo youtuber italiano scomparso a New York

Un noto youtuber italiano è scomparso da due giorni a New York. Si tratta di Kazuosan, all'anagrafe Cosimo Corrado, 21 anni, originario di Salerno. Il giovane, che su YouTube vanta oltre 1 milione di iscritti sul suo canale, è arrivato a New York qualche giorno fa, ma da più di 48 ore non ci sono sue notizie. A denunciare l'accaduto è un altro youtuber, Captain Blazer, che sui social fa il punto della situazione. L'ultimo contatto con Kazuosan risalirebbe a sabato mattina, intorno alle 6.30, quando il giovane si trovava a Manhattan.