Ivana Trump, Donald l'ha sepolta vicino alla prima buca del suo campo da golf: la decisione «fa parte dei suoi piani imprenditoriali»

Ivana Trump, icona dell'edonismo anni '80, è morta il 14 luglio nella sua casa nell'Upper East Side in quella che i funzionari hanno stabilito una morte accidentale dopo aver subito ferite da corpo contundente al busto. Aveva 73 anni l'ex moglie del tycoon.

Ivana Trump è morta «per la caduta dalle scale». I risultati dell'autopsia

APPROFONDIMENTI NEW YORK Ivana è morta «per la caduta dalle scale» STATI UNITI Trump attacca Biden PERSONE Trump (con Melania) in ritardo al funerale dell'ex NEW YORK Trump (con Melania) in ritardo al funerale dell'ex moglie... IL GIALLO Ivana Trump, come è morta? Il corpo senza vita trovato in... IL RETROSCENA Ivana Trump, come è morta? Le ultime ore in un ristorante... LA VITA Ivana Trump, i quattro matrimoni: dal maestro di sci a Donald,... PERSONE Ivana Trump, morta la prima moglie dell'ex presidente Usa:... STATI UNITI Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa: la...

Ivana Trump, ecco dove è seppellita

Quando la bara con Ivana era già arrivata alla chiesa, Donald ancora non c'era. I dipendenti delle pompe funebri stavano già portando il feretro dentro St. Vincent Ferrer a New York quando l'ex presidente è arrivato accompagnato da Melania. Così è entrato seguito dai figli Ivanka, Donald Trump Jr ed Eric. Presente anche la seconda moglie di Trump, Marla e la loro figlia Tiffany. La famiglia ha scelto per Ivana una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficienza per gli animali, invece dei fiori.

Che Donald Trump e la parola normalità siano un binomia assolutamente distante anni luce sia cosa nota. E anche la decisione, dell'ex numero uno della Casa Bianca, su dove seppellire l'ex moglie ha dato molto da discutere negli Stati Uniti.

Ivana Trump, come è morta? Il corpo senza vita trovato in fondo alle scale: l'ipotesi di un attacco cardiaco

Ivana Trump è stata difatti sepolta nel campo da golf al Trump National Golf Club a Bedminster, nel New Jersey. La tomba, molto sobria, si affaccia su un vasto spazio verde sulla vasta tenuta del country club, non troppo lontano dalla prima buca.

Ivana Trump, come è morta? Le ultime ore in un ristorante di New York. «Era stanca, ma sembrava stesse bene»

La polemica

Ma la domanda che molti si fanno è: perché Trump ha deciso di seppellire la moglie nel golf club? Sicuramente perché era un posto che la donna amava, ma la risposta vera è da trovarsi, probabilmente, nella sua voglia creare una sorta di cimitero privato di famiglia. Come riporta il Washington Post, Donald ha depositato infatti nel 2017 «i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia». E se questo sarà realizzato accanto alla lapide della 73enne un giorno potrà esserci anche quella dal tycoon e anche dell'attuale moglie Melania.

Secondo alcuni documenti messi in circolo da ProPublica, l’agenzia non profit di giornalismo indipendente che per le sue inchieste ha vinto anche il Pulitzer, di recente il Trump Family Trust ha inoltrato una domanda in cui chiede di tramutare lo status dell’area di Hackettstow (dove appunto riposa la salma di Ivana) in terreno cimiteriale. E quindi? Quindi si tratterebbe di un’operazione per pagare meno tasse. «Così godrebbe di importanti esenzioni fiscali», in base alla legge dello stato del New Jersey, difatti, qualsiasi terreno dedicato a scopi cimiteriali è esente da tutte le tasse, aliquote e valutazioni. Le società cimiteriali sono anche specificamente esentate dal pagamento di tasse immobiliari, aliquote e valutazioni o tasse sulla proprietà personale sulle loro terre, nonché tasse sugli affari, tasse sulle vendite, tasse sul reddito e tasse di successione. E quindi anche l'attività di golf beneficerebbe di agevolazioni fiscali.

Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa: la modella-manager che stregò Donald. «I figli ​erano il suo orgoglio»

Cosa è successo

Una perfetta scelta, se così fosse, in stile Trump, Donald Trump.

Ma ciò che gli statunitensi non perdonano a Donald è il fatto di voler risparmiare sulla morte di Ivana.

C’è un ulteriore tassello da aggiungere alla vicenda. La decisione di Trump di scegliere Bedminster come zona in cui tumulare i propri familiari ha avuto origine nel 2012.

In quell'anno l'intenzione del politico era quella di costruire lì un mausoleo per essere sepolto. In seguito ha modificato la sua proposta di creare un cimitero sulla proprietà per suggerire di costruire più di 1.000 possibili tombe. In seguito ha ricambiato i suoi progetti, pensando di realizzare un «cimitero di famiglia privato di 10 lotti» nella stessa posizione, come riferito dal Washington Post nel 2017. E poi Trump avrebbe ulteriormente modificato la proposta per includere un cimitero di 284 lotti, che avrebbe tombe disponibili per la vendita.