Ivana Trump è morta «per la caduta dalle scale». I risultati dell'autopsia

Ivana Trump, l'ex moglie di Donald, è morta per le ferite causate dalla caduta dalle scale nella sua abitazione. Lo riporta Abc citando l'autopsia. La 73enne è stata trovata morta il 14 luglio in fondo alle scale di casa e inizialmente si era parlato di un attacco di cuore. E invece l'autopsia spiega che letale è stata la caduta, forse dalle scale interne del suo appartamento a New York, a Manhattan. Il corpo era stato trovato sul pavimento, proprio vicino alle scale. Sul torace trovate ferite compatibili con la caduta. La morte è stata classificata come «incidente» dall'ufficio di medicina legale della polizia di New York.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Le ultime ore STATI UNITI La modella-manager che stregò Donald LA VITA I quattro matrimoni PERSONE Foto IL PROCESSO L'ex assistente di Trump: «Voleva raggiungere i... IL GIALLO Come è morta Ivana Trump? Il corpo trovato in fondo alle...

«Mi disse che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire», ha raccontato un amico di Ivana Trump, Zach Erdem. La donna aveva rinunciato anche a farsi visitare dai medici. «Odio andare dai dottori, mi ammalo di più quando ci vado» le parole rivelate dall'amico.

Le ultime ore in un ristorante di New York. «Era stanca, ma sembrava stesse bene»

E Trump rimanda il comizio in Arizona

Intanto Donald Trump ha posticipato il comizio in programma oggi in Arizona «per amore e rispetto» di Ivana Trump, la sua ex moglie. L'appuntamento è rimandato al 22 luglio.