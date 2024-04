Usa-Giappone, Joe Biden ospita Fumio Kishida alla Casa Bianca

Grande cordialità all'ombra della fioritura dei ciliegi tanto cara ai giapponesi tra il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida ospite d'onore alla Casa Bianca. In occasione della visita, verranno firmati una settantina di accordi di natura commerciale e politica tra Stati Uniti e Giappone.

Tra i temi sul piatto, ci sono accordi in tema di difesa e di economia sui quali tra Tokyo e Washington c'è la massima intesa, ma non ci sarà una questione su cui i due alleati hanno una differenza: l'ipotesi di acquisizione da parte della Nippon Steel delle storiche acciaierie americane US Steel, operazione che s'intreccia pericolosamente con le elezioni presidenziali e sulla quale sia Biden sia il suo sfidante, l'ex presidente Donald Trump, hanno espresso la loro contrarietà.