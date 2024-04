Trump contro Stormy Daniels, al via il processo. Il tycoon: «È un attacco all'America»

Donald Trump oggi siederà, primo ex presidente della storia americana, al tavolo degli imputati del processo penale per il caso della pornostar Stormy Daniels. Tra le accuse la principale è quella di aver versato 130 mila dollari a Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels con cui ebbe una relazione extraconiugale. Avrebbe, quindi pagato il suo silenzio, prima delle elezioni del 2016.

Trump contro Stormy Daniels, al via il processo: la vicenda, di cosa è accusato e chi è la pornostar. E lui annuncia: «Dirò la verità»