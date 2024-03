Elezioni Usa, Biden in vantaggio su Trump in due sondaggi (ma il margine è ridottissimo)

Joe Biden sarebbe in vantaggio su Donald Trump nella corsa alle prossime presidenziali statunitensi: è quanto emerge da due sondaggi condotti a 8 mesi dalle elezioni di novembre. È ormai chiaro che saranno loro due, l'ex presidente e l'attuale inquilino della Casa Bianca, a contendersi la vittoria, proprio come fu nel 2020. È noto che Biden non abbia un indice di gradimento particolarmente elevato in questo momento, soprattutto a causa di alcuni dubbi riguardo la capacità dell'attuale presidente di ricoprire un ruolo così delicato vista l'età avanzata e una serie di gaffe commesse in pubblico. Nonostante questo, secondo alcuni sondaggi, il leader democratico ha qualche possibilità di vittoria.

I sondaggi

I due sondaggi in questione (entrambi della prima metà di marzo) vedono Biden in leggero vantaggio sul suo rivale. Il primo, condotto da Reuters/Ipsos su 3.356 elettori, ha rilevato che l'attuale presidente otterrebbe il 39% dei voti mentre Trump il 38%, con un margine di errore di +/- 1,8 punti percentuali. Il secondo, di Civiqs/Daily Kos ha constatato che su 1.324 elettori il 45% voterebbero per Biden, invece il 44% per Trump (il margine di errore è del +/- 2,8%). Un vantaggio, quindi, decisamente contenuto.

Il discorso sullo stato dell'Unione

Forse non è un caso che ciò sia avvenuto dopo che Biden ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione la scorsa settimana, ottenendo reazioni tutto sommato positive da alcuni esperti e da parte della popolazione americana.

L'altro lato della medaglia

Altri sondaggi, invece, indicano Trump come vincitore. Ad esempio, uno condotto da YouGov e riportato da Newsweek stima che l'ex presidente raccoglierà il 44% dei voti contro il 42% di Biden. A otto mesi dal voto e con scarti così piccoli, molto potrebbe ancora cambiare: del resto, è impossibile non considerare che Trump deve ancora affrontare 4 processi penali, che potrebbero minare ancora la sua popolarità o al contrario rilanciarla.

Heath Brown, professore di diritto pubblico alla City University di New York, intervistato da Newsweek, ha detto: «Non farei troppo affidamento in nessun sondaggio, è chiaro che la situazione è di sostanziale parità e potrebbe rimanere così fino all'ultimo».