Ivana Trump, come è morta? Il corpo senza vita trovato in fondo alle scale: l'ipotesi di un attacco cardiaco

Come è morta Ivana Trump? L'annuncio del decesso avvenuto ieri sera non era accompagnato dalle cause del decesso, che ora si avvolgono in un giallo. Secondo quanto riporta la polizia di New York, la prima moglie dell'ex presidente Usa Donald Trump sarebbe stata trovate senza vita in fondo alle scale del suo appartamento dell'Upper East Side. È caduta da sola ed è morta in seguito all'incidente? Secondo la Abc, la 73enne 'business woman', sarebbe morta per un attacco cardiaco, forse precedente all'impatto.

Ivana Trump, come è morta? Le cause

Il medico legale sta adesso indagando se la caduta abbia contribuito alla morte o se sia stata invece una conseguenza del malore. Ivana aveva 73 anni. «È stata trovata senza conoscenza in fondo alle scale di casa quando l'ambulanza è arrivata in soccorso ieri poco dopo mezzogiorno ed è stata dichiarata morta sul posto», ha detto una fonte del sito online «Radar». Secondo il «New York Times» non c'erano segni di effrazione e la morte appare accidentale. Ivana era stata fotografata l'ultima volta per le strade di Manhattan lo scorso 22 giugno.

Il pranzo, poi il ritorno a casa

L'ex modella cecoslovacca era stata sposata con Trump per 15 anni, dal 1977 al 1992. Aveva pranzato nel suo ristorante preferito, non lontano da casa. Ivana Trump è morta poco dopo nel suo appartamento a New York. Secondo il The Sun, aveva trascorso un paio d'ore in un locale dove però l'ex moglie di Donald non aveva accusato particolari malesseri. E sono stati proprio i proprietari dell'Altesi Restaurant, un ristorante di cui Ivana Trump era cliente affezionata, a raccontarlo al Sun: «Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista - ha spiegato Paola Alavian -. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto sembrava a posto. Sono un po' sotto choc in questo momento, abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa».