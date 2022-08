Ilary Blasi, nuova fuga con la figlia Isabel in Croazia: ecco chi è con lei in barca

Cambia il panorama ma la fuga dai riflettori prosegue per Ilary Blasi. Dopo la separazione da Francesco Totti questa estate per la conduttrice dell'Isola dei Famosi è una stagione all'insegna dei viaggi. Dopo la Tanzania, Sabaudia, le Dolomiti e la tappa dalla nonna nelle Marche, Ilary ora fugge in Croazia. È stata lei stessa ad aggiornare i suoi follower, come ormai fa costantemente, su questa nuova tappa di un tour che sembra all'insegna della ripresa della sua vita.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Ilary Blasi, nuova fuga con la figlia Isabel SOCIAL Totti e Ilary, la figlia Chanel sbotta su TikTok LA COPPIA Totti e Noemi, gli incontri segreti in yacht CAGLI Ilary Blasi, dal safari in Tanzania a Frontone con la nonna... MARCHE Ilary Blasi turista a Cagli prova a confondersi tra la gente: ma... IL REPORTAGE Noemi Bocchi, vacanze da mamma al Circeo (vicino a Totti):...

Ilary Blasi, dal safari in Tanzania a Frontone con la nonna Marcella: la "fuga" nel paesino con la famiglia

Ilary Blasi, la nuova fuga con Isabel è in Croazia

L'ex Lady Totti stavolta è in barca con degli amici probabilmente e con la figlia Isabel. Chanel è invece a Sabaudia con il papà e Christian ha ripreso ormai da qualche settimana gli allenamenti di calcio e quindi fa da spola tra Sabaudia e Roma.

Totti ancora a Sabaudia e Noemi al Circeo

A poca distanza da loro, al Circeo, si trova Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. I due si mantengono a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente. I rumor dicono che Francesco Totti e Noemi Bocchi stiano molto attenti a farsi vedere in coppia nonostante la loro frequentazione continui, stavolta, a bordo di uno yacht. Addirittura per tutelare la nuova compagna da paparazzi e curiosi, Totti le avrebbe messo a disposizione i servizi di una guardia del corpo.

Totti e Noemi, gli incontri segreti in yacht e un bodyguard per proteggerla dai paparazzi: le ultime indiscrezioni

Ultimi giorni di vacanza per la Blasi

Ilary intanto si gode i suoi ultimi giorni di vacanza prima di tornare alla routine, una routine che in relatà sarà da ricostruire dopo che per 20 anni la sua vita è stata al fianco dell'ex pupone. Gli ultimi colpi di coda dell'estate la showgirl li passa al mare con la figlia piu' piccola. Isabel, che secondo il gossip veniva portata a casa della presunta amante dal papà, si vede nelle foto della mamma che gioca con altre bambine sopra uno sup. La madre la immortala successivamente in piedi da sola mentre si mantiene in equilibrio. Ilary per ora si mostra solo di spalle e a mezzo busto, indossa un costume da bagno intero viola con sopra un copricostume di pizzo bianco, come accessorio una Chanel nera a tracolla. Sguardo rivolto verso il mare che mette in suo fisico ma cela una ricerca costante di serenità.

Ecco chi è con lei

A bordo di un'imbarcazione ha visitato le Kornati Island, conosciute anche con il nome di Isole Incoronate. L'ex moglie di Francesco Totti è con la figlia Isabel, la sorella maggiore Silvia, il cognato Ivan, i nipoti e l'amica Francesca.

Totti e Ilary, la figlia Chanel sbotta su TikTok : «Meglio stare soli, non c'è cosa più bella dell'indifferenza»

Chanel Totti sbotta sui social

Nel frattempo la secondogenita di casa Totti ha ricminciato ad aggiornare il suo profilo TikTok e uno dei suoi video sembra proprio essere uno sfogo contro l'attenzione mediatica che ormai ha circondato la sua famiglia. Annunci, indiscrezionie tanto gossip, basta Chanel Totti sembra proprio non poterne piu'. Così la sedicenne ha pubblicato su TikTok un video corredato da un messaggio che sembra un riferimento al polverone che sta vivendo la sua famiglia: «Non c'è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone».

Chanel è la più attiva sui social della famiglia Totti, almeno finora, perché da qualche tempo anche mamma Ilary si sta dando da fare. La 16enne pubblica molti video su TikTok e l'ultimo in ordine di tempo, in discoteca con una sua amica, sembrerebbe voler difendere i suoi genitori, anche se la ragazza non ha voluto fare nessun riferimento diretto a situazioni o persone.

Ovviamente niente di diretto e chiaro ma d'altronde mamma e papà sono stati i primi a richiedere grande riserbo sulla loro situazione.