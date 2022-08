Ilary Blasi, dal safari in Tanzania a Frontone con la nonna Marcella: la "fuga" nel paesino con la famiglia

Il panorama è decisamente diverso rispetto a quello di qualche giorno fa, ma anche l'affetto dei parenti più cari lo compensa eccome. Ilary Blasi dopo le vacanze in Tanzania e quelle a Cortina con gli amici, sta trascorrendo alcune ore nelle Marche, a Paravento di Cagli, dove i nonni materni vivono da sempre. E lei si è fatta immortalare proprio in casa con nonna Marcella. Con lei c'è la sorella Melory mentre i figli sono a Sabaudia con papà Francesco Totti.

Il weekend di Ilary nelle Marche

Nella giornata di ieri è stata al Castello di Frontone, un paesino dove si tiene la fiera di Ferragosto. «Ci andavamo tutti gli anni con i nonni, poi abbiamo perso l'abitudine», ha scritto la sorella Melory. Lei e Ilary sono state viste, a sorpresa, nella piazza di Cagli, nel sabato che ha visto la cittadina tirata per le giornate clou del popolare Palio dell’Oca in attesa del gran finale odierno. La presenza di Ilary non è passata inosservata e la conduttrice è stata riconosciuta nonostante fosse coperta e in molti si sono fermati per un selfie. Immediatamente riconosciuta dai presenti la show girl non si è tirata indietro e di fronte alle calorose manifestazioni di affetto e di simpatia, si è dimostrata estremamente disponibile a fare foto con i tanti fan che l’hanno accolta con entusiasmo, chiamandola per scattare un selfie ricordo. Lei non si tirata indietro e ha posato, sempre gentile e sorridente.

Ilary Blasi non è nuova alle visite nel territorio di Cagli che raggiunge spesso, specie d’estate, per andare a trovare i suoi parenti a Paravento di Cagli. Negli anni scorsi era stata avvistata spesso con i figli e con Francesco Totti, ma quest’anno gli eventi hanno preso ben altra piega con una sovraesposizione mediatica derivata dalla recente separazione con il marito.