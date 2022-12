Giovedì 15 Dicembre 2022, 15:13

Proseguono le polemiche su The Firm, il documentario Netflix firmato dal principe Harry. E proprio quest’ultimo, nel quinto episodio, ha raccontato di un disastroso vertice a Sandringham che ha creato una netta distanza con William, principe di Galles dopo che il «terrificante» duca di Cambridge «ha urlato e urlato» contro di lui con la regina Elisabetta «seduta lì tranquillamente».

Nel quinto episodio bomba ci sono affermazioni esplosive sui membri più importanti della famiglia reale, con Harry che ha spiegato come le relazioni reali siano andate deteriorandosi dopo un incontro per discutere del suo futuro e della volontà di girare “The Firm”.

Ha detto: «È stato terrificante vedere mio fratello urlare e urlare contro di me, e mio padre che diceva cose che semplicemente non erano vere, e mia nonna seduta lì in silenzio ad ascoltare tutto. «Ma dal punto di vista della famiglia, e specialmente da quello di William, ci sono certi modi di fare le cose e il suo obiettivo e la sua responsabilità è soltanto quella dell’interesse nei confronti dell’istituzione».

Harry ha anche affermato che questo ha segnato un punto di svolta fondamentale nella rottura della sua relazione con William, poiché ha scelto di rimanere nella famiglia Reale insieme a sua moglie Catherine, principessa del Galles. E dice ancora: «La parte più triste è stato il divario che si è creato tra me e mio fratello». Le rivelazioni scioccanti espongono ulteriori dettagli sulla Megxit - quando la coppia si è dimessa dai doveri reali - che ha fatto notizia in tutto il mondo nel 2020 e ha creato devastazioni nel Palazzo. Da allora Harry e Meghan – genitori di Archie e Lilibet – hanno preso parte a una serie di interviste di alto profilo, tra cui un sit-down ormai famosa con la conduttrice di talk show statunitense Oprah Winfrey nel 2021. C’è sempre stato anche un senso di rivalità tra Meghan e la moglie del principe William, Catherine, principessa del Galles.