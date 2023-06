Morto il comico Guillame Bats: il francese soffriva della malattia delle «ossa di cristallo». Di cosa si tratta?

Il comico Guillaume Bats è morto all'età di 36 anni giovedì 1 giugno 2023. L'annuncio è stato fatto sulla pagina Facebook dell'artista dalla sua società di produzione Dark Smile Productions.

«È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte questo giovedì, 1 giugno, di Guillaume Bats, nostro grande amico e fratello nel cuore e sul palco», scrive Dark Smile Productions. «Essendo l'evento recente, non abbiamo ancora tutti i dettagli relativi al suo funerale, e non conosciamo ancora la causa di questo tragico evento [...] Non abbiamo le parole ma un vuoto enorme è già presente nella nostra cuori».

Cos'è la fragilità ossea

La frattura di fragilità spesso, ma non sempre, coincide con la condizione di osteoporosi.

Sono colpite da fratture di fragilità anche persone senza tale patologia, questo perché l’osso può essere vicino alla normalità dal punto di vista della densità minerale ma compromesso dal punto di vista qualitativo. Tuttavia l’osteoporosi rimane tra i principali fattori di rischio per le fratture da fragilità ossea.

L’osteoporosi è definita dalla World Health Organization come un disordine scheletrico sistemico, caratterizzato da compromissione della resistenza ossea che predispone a un aumento di fragilità scheletrica e quindi a rischio di frattura. Si tratta di un’alterazione della quantità e della qualità del tessuto osseo.

È una condizione dell’osso che può avere origini genetiche o comparire nel corso della nostra vita a causa di vari fattori. Un primo segnale è la riduzione della densità minerale ossea, che è in grado di predire il rischio di frattura.