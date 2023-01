Giggi Cartoni, morto "Er Salustro" di Radio Dimensione Suono Roma: «Rimarrai sempre un Gladiatore»

«Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. E' venuto a mancare Giggi Cartoni, detto "Er Salustro", che per molti anni ha accompagnato "La Sveglia dei Gladiatori" con i suoi aneddoti su Roma, facendoci divertire e pensare al tempo stesso, con la sua saggezza e infinita ironia. Per noi di #dimensionesuonoroma rimarrà sempre un Gladiatore, anzi IL Gladiatore per eccellenza a cui noi tutti, oggi, vogliamo dedicare il nostro affetto più sentito. Ciao Salustro!».

Morto Roberto Gentile, lo storico speaker di Radio Subasio aveva 55 anni. Gli ascoltatori: «La tua voce ci mancherà»

Un altro lutto sconvolge il mondo delle radio. Dopo Roberto Gentile, storico conduttore di Radio Subasio scomparso a 55 anni, Radio Dimensione Suono Roma annuncia la morte di Giggi Cartoni, detto "er Salustro", nome d'arte che scelse in onore di Trilussa «perché sua nonna - così raccontano gli amici - era una parente, seppur non diretta, di Carlo Alberto Camillo Salustri, detto Trilussa».

Chi era

Giggi (alla romana, con doppia G) si definiva "poeta a domicilio". «Perché in qualunque occasione e in qualunque luogo sapeva inventare rime che allietavano, e spesso non solo, un festeggiamento, una ricorrenza, a volte anche un momento triste che doveva essere «consolidato nel cuore». Rigorosamente in romanesco, la sua lingua del cuore, di cui era un esperto conoscitore. Da alcuni anni vestiva i panni di "gladiatore" a Radio Dimensione Suono Roma, dove raccontava curiosità e aneddoti sulla Roma Antica, la sua passione. Aveva lavorato con il comico Antonio Giuliani, Alfiero Alfieri e i rievocatori del Gruppo Storico Romano, all'interno del quale interpretava Publio Ovidio Nasone, autore di un sonetto letto sul palco del Circo Massimo, in occasione del Natale di Roma 2017, al sindaco Virginia Raggi.

Lascia una figlia, Martina e un nipotino. Il funerale si terrà oggi, mercoledì 11 gennaio, alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ("Chiesa della Collegiata") ad Anguillara Sabazia (Rm), in Piazza della Collegiata, 7.