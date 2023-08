Greta Thunberg, a tavola le rubano il sale e lei scherza citando il famoso discorso all'Onu: «Come hai osato?»

Era il 23 settembre 2019 quando l'allora 16enne attivista Greta Thunberg, sul palco del vertice ONU sul clima gridava in faccia ai grandi della terra tutta la sua rabbia per le «promesse vuote» e i «bla bla bla», in fatto di azioni concrete per combattere il cambiamento climatico (e i suoi disastrosi effetti): «Come avete osato rubare il nostro futuro e i nostri sogni d'infanzia», tuonava Greta.

Parole che all'epoca avevano avuto un impatto enorme, in termini di sensibilizzazione sul tema. Soprattutto tra i giovani, visto il moltiplicarsi di manifestazioni e atti di protesta da parte dei gruppi ambientalisti sparsi nel mondo, molti dei quali strettamente collegati al movimento Fridays for Future, da lei capeggiato.

A quattro anni di distanza da quel fortunato discorso, l'attivista svedese oggi 20enne è tornata a pronunciare quelle stesse parole. Con lo stesso tono di voce e la stessa espressione arrabbiata, ma in un contesto decisamente diverso.

Tutto è stato documentato con un filmato che sta girando sui social.

La replica a tavola: «Come hai osato rubarmi il sale?»

Il fatto accade durante un pranzo all'aperto: un giovane commensale di Greta - probabilmente un "collega" attivista della svedese - durante un discorso le sottrae la saliera da davanti, versandogliene un po' sulla magietta. L'attivista realizza la cosa, fulmina il ragazzo con uno sguardo d'ira e infine ripete le storiche frasi: «Come hai osato rubare il mio futuro e i miei sogni d'infanzia, con le tue vuote parole».

Chiaramente si tratta di un video scherzoso, girato con l'apposito intento di divertire. Non è la prima volta che Thunberg ironizza su sé stessa. Quando l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva definito «ridicola» la scelta della rivista Time di eleggere la giovane attivista come «personalità dell'anno» nel 2019, insinuando che avrebbe dovuto «lavorare sul suo problema di gestione della rabbia», Thunberg aveva prontamente risposto su Twitter, aggiornado la didascalia dcon quelle stesse parole: «Teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia». Un modo geniale per prendersi gioco del tycooon.