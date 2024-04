Greta Thunberg arrestata durante una protesta ambientalista all'Aja: aveva partecipato al blocco di un'autostrada

Greta Thunberg è stata arrestata durante una manifestazione contro la mancata azione per fare fronte ai cambiamenti climatici all'Aja. Insieme ad alti attivisti, Greta aveva partecipato al blocco di una autostrada. La ventunenne è stata trascinata via dagli agenti olandesi - intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti schieratisi a bloccare una delle arterie principali dell'Aja - e condotta in un van insieme ad altri manifestanti fermati dalle forze dell'ordine, scortati poi verso la centrale di polizia.

La protesta

La svedese, raggiunta telefonicamente dall'agenzia di stampa olandese Anp, ha voluto ribadire il suo messaggio all'Aja: «Sono decenni che è stato promesso di agire» contro i sussidi ai combustibili fossili e «ciò non accade, vediamo se ora funzionerà», ha detto.

Poco dopo le due di pomeriggio gli agenti avevano annunciato con i megafoni l'intenzione di porre fine all'azione, avvertendo che chiunque non si fosse allontanato di propria iniziativa sarebbe stato portato via. I dimostranti fermati sono stati applauditi dagli altri attivisti - un centinaio in tutto - ancora presenti nell'area con bandiere e striscioni dagli slogan 'Stop ai sussidi fossili!'. La settimana scorsa, nel corso di una protesta simile avvenuta Amsterdam, erano state fermate 25 persone.