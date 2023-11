Amsterdam, uomo tenta di strappare il microfono a Greta Thunberg

L'attivista per il clima Greta Thunberg è stata criticata in Germania dopo aver indossato una kefiah bianca e nera e chiesto un "cessate il fuoco" durante una manifestazione sul clima ad Amsterdam. Durante la marcia ambientalista, che ha attirato circa 70.000 partecipanti, Greta ha richiesto maggiore attenzione ai cambiamenti climatici e ha esortato il movimento per la giustizia climatica a ascoltare le voci di chi è oppresso. Durante il comizio è stata interrotta da un uomo che affermava di essere lì per una protesta ambientale e non per il suo "punto di vista politico". La critica in Germania si è concentrata sulla percezione di Thunberg come figura politica, oltre che ambientalista.