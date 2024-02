Greta Thunberg a processo a Londra, l'arrivo in un tribunale: ecco cosa rischia

Le accuse legate a una manifestazione contro l'industria energetica

Roma, 1 feb. (askanews) - L'arrivo di Greta Thunberg in un tribunale di Londra per l'apertura del processo nei suoi confronti per l'accusa di reati di ordine pubblico legati a una manifestazione contro l'industria energetica in centro a Londra lo scorso 17 ottobre. L'attivista svedese si è dichiarata non colpevole in una prima udienza del novembre 2023, così come gli altri quattro attivisti comparsi con lei.

In caso di condanna, rischia una multa fino a circa 2.800 euro.