Greta Thunberg domani protesta al Pe, 'sostenga legge su natura'

BRUXELLES - L'attivista ambientalista Greta Thunberg sarà domattina davanti all'Eurocamera in concomitanza con l'inizio del dibattito sulla legga per il ripristino della natura, il cui voto è atteso mercoledì a Strasburgo. Ad annunciarlo è la stessa Thunberg in un tweet in cui esorta "gli eurodeputati a sostenere questa legge, gli chiediamo di non respingerla ma a sostenere un testo il più forte possibile". "Per mitigare la crisi climatica e arrestare la perdita di biodiversità, dobbiamo ripristinare la natura", aggiunge Thunberg.