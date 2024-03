Scontro tra un'auto e un'ambulanza, oggi verso le 12,15, a Cura di Vetralla, al semaforo tra via Sant'Angelo e via Campigiordano. L'auto, una Volkswagen, si stava immettendo in via Sant' Angelo, mentre l'ambulanza andava verso Cura. A bordo solo il personale di servizio (tutti illesi) che stava andando a prestare un soccorso. Ferite, in modo non grave, le due persone che erano a bordo della Volkswagen. Sono intervenuti i carabinieri di Vetralla.

