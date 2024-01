Terni. A Marmore passaggio a livello chiuso, ambulanza resta bloccata La denuncia del Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNITutto è accaduto il 25 scorso intorno alle 19 quando si sono abbassate le sbarre per il passaggio del treno e sono rimaste chiuse per più di venti minuti rendendo impossibile il transito di due ambulante, una delle quali aveva a bordo un paziente da trasportare all’ospedale di Terni, mentre l’altra procedeva in direzione di Piediluco per prendere un’altra persona. Nel primo caso fortunatamente non si trattava di un paziente in pericolo di vita altrimenti avrebbe anche potuto rischiare la vita per il ritardo nell’arrivare al Santa Maria. Comunque l'episodio è grave e poteva costare la vita all'ignaro paziente. Non è la prima volta che il passaggio a livello di Marmore non risponde al comando a distanza installato lungo la ferrovia Terni- Sulmona. Anche recentemente si sono avuti altri problemi, come quello che al passaggio del treno le sbarre sono rimaste bloccate oppure una è rimasta aperta e l’altra chiusa o che il semaforo pur con le sbarre aperte è rimasto con i fari rossi tra lo stupore degli automobilisti. Da qui l’esposto denuncia a nome di Sandro Piccinini segretario della locale sezione che non ha lasciato indietro nessuno informando dell’accaduto il procuratore della repubblica di Terni, il Prefetto, il Questore e il sindaco di Terni. Il segretario nella denuncia scrive: «Pongo all'attenzione di questa Procura della Repubblica i disagi relativi alla mancata riapertura dell’impianto di sicurezza per l’intersezione ferroviaria di Marmore, il quale registra da tempo malfunzionamenti, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti». C’è anche da dire che l’impianto di controllo del passaggio a livello viene attivato almeno 20 volte al giorno e molto spesso con ritardi esasperanti nella riapertura, che creano disagi evidenti ai cittadini e agli automobilisti. Ancora uno stralcio della denuncia del Pd: «Le attuali segnaletiche installate per la segnalazione alla Rete ferroviaria italiana di eventuali disagi sono esclusivamente in lingua italiana e possono risultare di difficile comprensione per gli automobilisti con targa straniera in transito lungo la statale 79 che si recano a Terni o a turisti che percorrono quel tratto di strada. In conclusione il segretario Dem chiede alla Procura «se intende disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti».