Pierantonio Petrocca, chi è l'autista morto nell'incidente sulla Cimpello Sequals: lascia una moglie e due figli

Tragico incidente stradale a Zoppola, in provincia di Pordenone, sulla Cimpello Sequals. Lo scontro è avvenuto tra un Suv Bmw x5, un'ambulanza e un tir. Tre sono le vittime: Pierantonio Petrocca, l'autista del tir, una volontaria della croce rossa e la paziente che si trovava a bordo dell'ambulanza.

Incidente a Pordenone, ambulanza contro tir sulla Cimpello Sequals: 3 morti, 7 persone coinvolte

Chi è Pierantonio Petrocca, l'autista del tir al suo primo giorno di lavoro

Pierantonio Petrocca aveva 52 anni, di origini calabresi e residente a Valvasone, vicino Pordenone.

Pierantonio era un'uomo sposato e con un figlio. Grande tifoso della Roma ma soprattutto amava tantissimo il suo cane Holly.

L'incidente

Il titolare dell'azienda che lo aveva assunto ha riferito che era il suo primo giorno di lavoro. Il 52 enne si occupava di carico e scarico della ghiaia, aveva preso il camion a Oderzo per poi andare alla cava di Valvasone e nel momento dell'impatto il suo mezzo era ancora vuoto.

La volontaria della croce rossa

Il presidente della croce rossa italiana, Rosario Valastro ha espresso il suo dolore alla vittime tramite i suoi canali social: «Siamo sconvolti. Purtroppo la collega volontaria che la conduceva non ce l'ha fatta, come anche la paziente. Siamo tutti vicini al Comitato CRI di Maniago e a tutti i Volontari friulani. Siamo in contatto con la Presidente della CRI Friuli Venezia Giulia, Milena Cisilino, anch'ella sconvolta dalle prime notizie. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime»