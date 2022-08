Morto Gorbaciov, niente funerali di Stato a Mosca. Il Cremlino: «Suo romanticismo verso l'Occidente non era giustificato»

Mikhail Gorbaciov, è morta una delle figure più importanti del secolo scorso, ma il suo nome resta uno dei più controversi della storia. in Patria è stato aspramente criticato per le sue posizioni filo-occidentali e le òpolemiche non si spengono nemmeno oggi. Per l'ultimo leader sovietico non ci saranno funerali di Stato a Mosca, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Interfax.

Gorbaciov, le condoglianze di Putin: «Manderò un telegramma ai parenti e agli amici»

Peskov: Il romanticismo di Gorbaciov non era giustificato

Il «romanticismo» di Mikhail Gorbaciov verso l'Occidente «non era giustificato» e il suo progetto di creare relazioni cordiali con i Paesi occidentali «non ha funzionato». Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa descrivendo Gorbaciov come «una persona unica, uno statista che resterà sempre nella nostra storia». Peskov ha quindi spiegato che «non è ancora stato deciso se tenere funerali di stato», una decisione in merito verrà presa nel corso della giornata. Citato dalla Sputnik, il portavoce del Cremlino ha detto che il presidente russo Vladimir Putin invierà questa mattina un telegramma di condoglianze alla famiglia.

Gorbaciov, cosa ha detto Putin

Mikhail Gorbaciov aveva «capito profondamente che le riforme erano necessarie» e si era «impegnato a trovare soluzioni» ai problemi che l'Unione Sovietica affrontava negli anni Ottanta. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, che in un messaggio di condoglianze inviato questa mattina alla famiglia ha detto che Gorbaciov ha avuto un «enorme impatto sul corso della storia del mondo».

Gorbaciov, le critiche di Boris Johnson a Putin

Boris Johnson ha reso omaggio a Mikhail Gorbaciov, ultimo leader sovietico scomparso in Russia a 91 anni, mettendone in contrasto la figura con quella dell'attuale presidente russo Vladimir Putin sullo sfondo della guerra in Ucraina. «Sono rattristato - ha scritto il premier Tory uscente britannico via Twitter - di apprendere della morte di Gorbaciov. Ho sempre ammirato il coraggio e l'integrità con cui egli portò la Guerra Fredda a una conclusione pacifica. In un tempo segnato dall'aggressione di Putin all'Ucraina, il suo impegno senza risparmio per aprire la società sovietica resta un esempio per tutti noi».