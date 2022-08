Gorbaciov che malattia aveva? Da giugno era sotto stretta osservazione dei medici, ecco come è morto

Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica è morto all'età di 92 anni. «Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia, Mikhail Sergeyevich Gorbaciov è morto», recita il comunicato diffuso dal Central Clinical Hospital della Russia e riportato dalla Tass. Nella nota diffusa dal nosocomio non viene specificata la patologia precisa di cui soffriva l'ex-leader, tuttavia sono certi alcuni problemi di salute che aveva da tempo.

Morto Gorbaciov, niente funerali di Stato a Mosca. Il Cremlino: «Suo romanticismo verso l'Occidente non era giustificato»

Gorbaciov, che malattia aveva?

Non sono stati diffusi dettagli sulla patologia da cui era affetto l'ex leader sovietico. Il comunicato riporta solamente «una grave e lunga malattia». È noto che soffriva di diabete e aveva problemi ai reni, infatti era in dialisi presso il Central Clinical Hospital, è dunque probabile che l'ex leader avvesse un'insufficienza renale.

Era stato ricoverato in ospedale nel 2020, «all'inizio della pandemia di coronavirus», su richiesta dei medici. A quanto riferisce la Tass citando una fonte vicina al politico, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi e dal 20 giugno Gorbaciov era sotto la costante supervisione dei medici.

​Mikhail Gorbaciov è morto dopo una grave e lunga malattia: era stato ricoverato a inizio pandemia

L'ex presidente era in dialisi per problemi ai reni

Gorbaciov oltre a soffrire di diabete erra anche in dialisi, una terapia che lascia intendere che soffrisse di un'insufficienza renale. La dialisi è un procedimento (terapia) per rimuovere le scorie prodotte dall'organismo e l'eccesso di liquido dal sangue quando la funzionalità renale del malato risulta compromessa dell’85-90%.

Se i reni non funzionano infatti non sono in grado di pulire il sangue e si verifica l'accumulo di una quantità pericolosa di scorie e liquidi nel corpo che può causare un malessere grave e portare anche alla morte. La dialisi filtra (rimuove) le sostanze indesiderate e i liquidi in eccesso nel sangue prima che questo accada. In alcuni casi la dialisi è una terapia temporanea, se l'insufficienza renale è temporanea o in attesa di un trapianto di reni. Nel caso in cui l'insufficienza renale sia permanente e non sia possibile un trapianto invece la dialisi può essere necessaria per il resto della vita.

La moglie Raissa Gorbaciova era morta di Leucemia nel 1999

L'ex leader russo era sopravvissuto a sua moglie, Raissa Gorbaciova morta di leucemia nel 1999 a 67 anni, cinque giorni prima del 46º anniversario di matrimonio. Raissa, sociologa e filosofa aveva attirato le simpatie occidentali con il suo stile "lontano" da quello di altre frist lady russe più tradizionale. La compagna di Gorbaciov, conosciuta negli anni dell'università aveva subito un attacco cardiaco nel 1991 quando fu sequestrata nella dacia in Crimea mentre a Mosca era in corso il golpe. Successivamente aveva avuto prolungati problemi di salute che l'hanno condotta alla morte nel 1999.