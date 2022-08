Lunedì 29 Agosto 2022, 18:29

Inizieranno il 30 agosto e andranno avanti fino al 5 settembre. Si chiamano “Vostok 2022”. Sono le esercitazioni militari congiunte tra Russia e Cina a cui parteciperanno anche Mongolia, Bielorussia e Tagikistan. Il distretto militare orientale della Russia dove si svolgeranno include parte della Siberia e ha il suo quartier generale a Khabarovsk, vicino al confine cinese. Nel Mar del Giappone ci saranno anche esercitazioni navali. È prevista la partecipazione di 50mila militari e 5mila sistemi d'arma, 140 aerei, 50 navi da guerra e navi da supporto, ha reso noto il vice ministro della Difesa russo Aleksandr Fomin.

Zaporizhzhia, Mosca: «Spari sulla centrale nucleare, colpito un tetto». Ucraina, controffensiva a Kherson

L'ESERCITAZIONE

Le ultime manovre di questo tipo si sono svolte nel 2018, quando l'Esercito popolare di liberazione vi prese parte per la prima volta, nell'ambito di un accordo di cooperazione annuale bilaterale con Mosca che è pienamente operativo. Tuttavia, poiché tre quarti dell'esercito russo stanno combattendo in Ucraina, gli analisti occidentali ritengono che le esercitazioni sarebbero principalmente una teatrale dimostrazione di forza. «Le operazioni militari di Vostok oggi non hanno molto senso», ha detto al Financial Times Pavel Luzin, analista militare russo indipendente. «Quasi tutte le unità russe capaci di combattere sono impegnate nella guerra in Ucraina. Si fa solo finta che tutto vada bene».

La Russia aveva annunciato a luglio l'intenzione di tenere le esercitazioni militari “Vostok”, nonostante la guerra in corso in Ucraina, anticipando la partecipazione generica di forze straniere. L'annuncio è stato poi dato anche dal ministero della Difesa cinese dopo giorni di tensioni crescenti tra Pechino e gli Usa a causa della visita fatta a Taiwan all'inizio del mese dalla speaker della Camera americana Nancy Pelosi. Con il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin, Pechino e Mosca hanno rafforzato sempre di più i legami bilaterali in vari settori, anche in campo militare. Xi e Putin annunciarono a Pechino lo scorso 4 febbraio la partnership «senza limiti», poche settimane prima che Mosca, il 24 febbraio, iniziasse la sua «missione militare speciale» in Ucraina.

«Nessun legame con l'attuale situazione internazionale e regionale», ha voluto però precisare a proposito delle esercitazioni congiunte il ministero della Difesa cinese, assicurando che le operazioni hanno «l'obiettivo di approfondire la cooperazione con gli eserciti dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica e rafforzare la capacità di risposta a varie minacce alla sicurezza». Ma la Cina, che si è finora dimostrata tiepida sull'invasione russa in Ucraina, riconosce a Vladimir Putin la solidarietà dimostrata su Taiwan. Il leader del Cremlino aveva infatti definito la visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi sull'isola «una provocazione ben pianificata». E Pechino non intende farsi sfuggire quella sponda di «sostegno su questioni che riguardano i reciproci interessi fondamentali».

Molti analisti occidentali, tuttavia, sono scettici sulla validità operativa di queste operazioni congiunte, soprattutto a causa del contemporaneo coinvolgimento delle forze russe nella guerra in Ucraina. Ben Barry, ricercatore dell'International institute for strategic studies, ha detto al Financial Times che Mosca «mantiene in funzione le vetrine dei suoi negozi mentre i piani superiori dell'edificio sono in fiamme». E altri analisti, sempre sul Financial Times, hanno trovato difetti nelle recenti prestazioni militari del Paese e nelle sue armi. Mentre alcune delle armi russe, hanno affermato, sono alla pari con le principali tecnologie occidentali, come i suoi sistemi di difesa aerea S-400, la mancanza di componenti occidentali ha ostacolato la capacità tecnica del settore.