Gorbaciov, il Vaticano tace ma i vescovi tedeschi gli tributano onori: «Senza di lui il mondo sarebbe diverso»

Città del Vaticano – Mentre dal Vaticano finora non ci sono stati commenti ufficiali sulla morte dell'ultimo leader dell'Unione Sovietica e nemmeno Papa Francesco ha fatto cenno stamattina durante l'udienza del mercoledì, i vescovi tedeschi hanno tributato un omaggio immenso alla memoria di Gorbaciov, comparso all'età di 91 anni.

«Il mondo sarebbe oggi un posto diverso se non fosse stato per lui e per il suo coraggioso intervento al momento della caduta del muro di Berlino. La Glasnost e la caduta della cortina di ferro sono merito suo», ha scritto su Twitter il presidente della Conferenza episcopale, monsignor Georg Baetzing sottolineando che la Chiesa in Europa deve molto allo statista e vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1990. «La riunificazione della Germania è diventata possibile, così come il nuovo risveglio della vita ecclesiale negli ex Paesi del blocco orientale» scrive il prelato, secondo quanto riportato dalla agenzia cattolica KNA.

L'arcivescovo tedesco ha poi analizzato la situazione attuale, caratterizzata dallo spettro del ritorno della guerra fredda. «Oggi più che mai questo nuovo ordine mondiale basato sulla libertà è minacciato dai recenti sviluppi politici e dai regimi autocratici. Possa la morte di Mikhail Gorbaciov ricordare a tutti noi che la riconciliazione è possibile. Anche in questi tempi».

Gorbaciov fu il primo leader sovietico con il quale la Santa Sede ebbe un dialogo diplomatico continuo, dopo la svolta del 1988, quando a Mosca il presidente sovietico dette il via alla sua politica ispirata alla glasnost e alla perestrojka. Chi portò avanti il negoziato per il Vaticano fu monsignor Jean Luis Tauran (in seguito cardinale) che puntò alla formulazione di tre questioni assai rilevanti per la Chiesa: l'impegno a riconoscere lo status giuridico alle comunità religiose nel quadro costituzionale dello stato, il riconoscimento del diritto delle comunità religiose ad organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale e infine l'impegno a considerare favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo anche attraverso i mezzi di comunicazione.

I frati di Assisi hanno ricordato quando l'ex leader sovietico volle visitare in Umbria la tomba del santo. Lo fece in incognito nel 2008, restando incuriosito da quanti pellegrini attirasse il sepolcro di san Francesco. IN un breve colloquio con i religiosi che lo accompagnavano disse di essere ateo ma di avere in grande considerazione il Poverello di Assisi.

Da Oltretevere l'unico ricordo arriva dall'Osservatore Romano con un articolo in cui sintetizza il percorso istituzionale del leader scomparso: «Fu protagonista di rilevanza assoluta dei processi politici globali in un passaggio storico decisivo, quello della fine della guerra fredda".