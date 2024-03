Giusy Buscemi: «Mio marito regista mi criticava troppo, non faccio più film con lui. Figli e carriera? Non vanno sempre d'accordo»

Ora tocca a Giusy Buscemi far diventare Vanina – un vicequestore a Catania quello che è diventato Montalbano per la Rai. È lei la risposta di Mediaset. Ed è quello che si augura: «Magari avere lo stesso successo! C’è un’affinità con il mondo di Camilleri ma in Vanina il punto di vista è femminile».

Il marito regista

Un amore per la Sicilia riscoperto all'improvviso. Tanto da prendere «il patentino per diventare imprenditrice agricola: insieme a mio marito abbiamo iniziato a produrre l’olio e a coltivare l’avocado a Menfi. Vorremmo anche aprire un agriturismo. Da figlia di agricoltori sono convinta che il futuro è la terra». Un marito, il regista Jan Michelini, che sul set la critica e per questo ha deciso di non lavorarci più insieme: «Sono troppo permalosa».

Miss Italia

Al quotidiano La Stampa l'attrice confessa poi che «Vanina è un vero maschiaccio. Non si cura dell’aspetto fisico, fuma, beve e mangia in modosregolato». E che una sua amica le ha detto: “Ma tu non c’entri nulla con lei!”. Giusy Buscemi è arrivata dal palco di Miss Italia. E questo non l'ha aiutata. «Ho dovuto faticare a lungo per dimostrare di essere anche un’attrice. C’erano molti pregiudizi verso un mondo come quello della moda».

I figli

Un mondo della moda finito sotto l'occhio del ciclone dopo le accuse di Ilaria Capponi.

Ma Giusy è anche una madre e al quotidiano di Torino confessa di essere preoccupata per la troppa aridità che c'è in giro. «Nella nostra famiglia la generosità e la condivisione sono importanti. Banalmente, se uno dei miei figli riceve un regalo, lo incoraggiamo a condividerlo con i fratelli. È più facile che si rompa? Pazienza, è più bello giocare insieme. Non vorrei che si ritrovassero poi spiazzati in un mondo che pensa solo a se stesso». Domanda diretta: I suoi figli le hanno rovinato la carriera come ha ammesso la cantante Lily Allen? Risposta sincera: «Il mio cuore di madre mi impedirebbe di usare il verbo rovinare, ma certo carriera e famiglia non possono andare insieme se l’asticella è quella della perfezione. Bisogna ascoltare se stesse, capire se è il momento di spingere più da un lato o dall’altro, convivere con i sensi di colpa». Ma Giusy rifarebbe tutto. «Ma è chiaro che ora la priorità è la famiglia, ma questo mi fa vivere con meno stress il set. La stessa maternità mi ha mostrato delle sfumature inedite di me stessa, che metto al servizio del lavoro».