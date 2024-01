Giulia Nati, bufera per il video con la flebo attaccata a una borsa. Carolina Marconi: «Da ex paziente oncologico, non fa ridere»

Bufera social su Giulia Nati. L'imprenditrice digitale, seguita da oltre un milione di persone su Instagram, ha pubblicato un breve video in cui si mostra intubata, con una flebo al braccio attaccata a una borsa di lusso, accompagnato dalla didascalia: «I need a new wish (ho bisogno di un nuovo desiderio, ndr)». I follower, tuttavia, sembrano non aver apprezzato il reel di Giulia Nati - che, nelle intenzioni dell'imprenditrice, aveva una finalità ironica - tempestando il post di commenti negativi.

Il commento di Carolina Marconi

A partire da quello della showgirl Carolina Marconi: «Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così».

Commento a cui Giulia Nati ha risposto: «Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza.

Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio».

Giulia Nati, bufera social per il video della flebo

Le scuse, tuttavia, sembrano non aver placato la polemica. Centinaia di commenti stigmatizzano il video di Giulia Nati, definendolo «di cattivo gusto», «inappropriato», «pessimo» o «imbarazzante». La creator non ha rimosso il filmato, rivendicando anzi l'intenzione ironica dietro il post. Intenzione che sembrano aver colto in pochi.