Chiara Ferragni e Fedez, nessuna crisi. Il rapper replica (con una foto) alle voci di divorzio

Parlavano di una storia ormai in crisi, addirittura sull'orlo del divorzio. Qualcuno aveva persino spifferato che Chiara Ferragni e Fedez, per giorni spariti l'uno dai social dell'altro, erano finiti da un avvocato divorzista. Voci e gossip che si rincorrevano giorno dopo giorno, fino a ieri sera quando una foto pubblicata da Fedez sul suo profilo Instagram, ha smentito ogni illazione. Chiara e Fedez appaiono insieme con i loro figli in un quadretto familiare che allontana ogni dubbio.