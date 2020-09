Maria Elena Boschi, il fidanzato Giulio Berruti doveva partecipare al Gf Vip. Signorini: «Erano entrambi entusiasti»

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il prossimo 14 settembre su Canale 5. Il cast è già noto, ma Alfonso Signorini, in un'intervista sul "suo" Chi, ha voluto svelare due nomi molto grossi del mondo dello spettacolo che hanno sfiorato la partecipazione al reality Mediaset. Si tratta di Andrea Iannone e dell'attore Giulio Berruti. Su quest'ultimo ha raccontato: «Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed erano entrambi entusiasti».

Poi però qualcosa è andato storto: «Lui, in effetti, era impegnato con una serie TV su una piattaforma americana che però aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio. All'ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania e dunque...». Niente Gf Vip per Giulio Berruti, nonostante il benestare della compagna Maria Elena Boschi.

Per quanto riguarda Andrea Iannone, Signorini ha dichiarato: «Aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare».

