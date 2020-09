Mediaset, palinsesto 2020: il 16 riparte Temptation Island e torna l'Isola dei Famosi

Ritorna la stagione autunnale di Mediaset. Un programma ricco di conferme e novità.

CANALE 5

Un artista unico: con 45 milioni di dischi venduti e oltre 500 canzoni, Renato Zero quest’autunno festeggerà il suo compleanno e la sua fenomenale carriera con un appuntamento esclusivo: martedì 29 settembre in esclusiva su Canale 5.

Maria De Filippi riparte con i programmi più amati del sabato sera TU SI QUE VALES da sabato 12 settembre E a seguire C’E’ POSTA PER TE , con il talent più forte della tv italiana al via in primavera AMICI e da mercoledì 16 settembre con TEMPTATION ISLAND: la nuova edizione dell’irresistibile viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi.

GRANDE FRATELLO VIP Dopo il successo dell’edizione invernale - gestita con talento e misura da Alfonso Signorini - da lunedì 14 settembre torna il reality più amato un cast ancora più forte e con due appuntamenti a settimana: il lunedì e venerdì.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO Da giovedì 10 settembre, Gerry Scotti ci invita all’edizione di Gran sera del quiz più avvincente della tv



ALL TOGHETER NOW-La musica è cambiata. Da novembre la versione evoluta di una gara musicale unica nel suo genere con l’allegria e la freschezza di Michelle Hunziker.



LIVE-NON E’ LA D’URSODa domenica 13 settembre. L’attualità, la politica e la cronaca rosa tra dibattiti e grandi ospiti. Padrona di casa Barbara D’Urso.



E da gennaio, un appuntamento pieno di novità: L’ISOLA DEI FAMOSI



FICTION, Questo autunno partono:



MADE IN ITALY L’attesissima fiction sull’incredibile esplosione della moda italiana negli Anni Settanta, con Greta Ferro e Margherita Buy-

IL SILENZIO DELL’ACQUA Seconda stagione per il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

FRATELLI CAPUTO Nino Frassica e Cesare Bocci, fratelli cresciuti uno al Nord e l’altro al Sud, si ritrovano. E sono subito risate.



E nella prossima stagione tre nuove storie con tre volti amati della fiction italiana:

Sabrina Ferilli, Raoul Bova e una novità assoluta: Vanessa Incontrada arriva su Canale 5



E poi il calcio Top.

Riparte in ottobre la CHAMPIONS LEAGUE: la partita più forte di ogni turno sarà visibile in chiaro solo su Canale 5

Infine l’inconfondibile day time di Canale 5.

MATTINO 5, FORUM, UOMINI E DONNE, POMERIGGIO 5, VERISSIMO, DOMENICA LIVE

Due preserali leader in onda prima del Tg5: CADUTA LIBERA e AVANTI UN ALTRO e dopo il TG5, il programma record della tv italiana STRISCIA LA NOTIZIA









ITALIA UNO

Subito una grande novità:FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Approda su Italia 1 il programma sulle meraviglie della natura, della scienza e della storia raccontate da Roberto Giacobbo: in arrivo nuove storie e nuove scoperte.



Due appuntamenti di prime time a settimana con LE IENE:

Il primo con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

l’altro con tutta la squadra delle Iene a turno sul palco

RETE 4

Sempre accesi ogni giorno appuntamenti consolidati come

LO SPORTELLO DI FORUM e alle 20.30 STASERA ITALIA un punto fermo sull’attualità e la politica. E in prima serata: QUARTA REPUBBLICA con Nicola Porro e FUORI DAL CORO con Mario Giordano. DRITTO E ROVESCIO con Paolo Del Debbio e QUARTO GRADO con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.







Ultimo aggiornamento: 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA