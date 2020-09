Giulia De Lellis, i brufoli diventano social: «Foto senza filtri, è una storia diversa»

Giulia De Lellis senza filtri sul social. L'nfluencer ed ex di Andrea Damante, si è mostrata su Instagram in uno scatto in cui mette in mostra la sua acne. Un primo piano molto stretto sul viso e sulla pelle.

Giulia De Lellis ha già parlato dell’acne ai suoi follower, confessando che ne soffre da tempo e che sta cercando di combatterla. E' stata infatti fra le prime ad appoggiare Aurora Ramazzotti quando ha postato dal suo account social uno scatto che mostrava i suoi problemi con la pelle: “Brava e complimenti ad Aurora - aveva scritto sul tema - che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”.

Un coraggio che sembra aver infine trovato, dato che dalle stories ha condiviso una foto in primo piano col viso segnato in seguito a uno sfogo cutaneo, senza trucco o filtri, commentando: “Mi avete chiesto “Cosa intendi dire quando dici situazione pelle una tragedia?” Ecco, questo… intendo questo. (Senza filtri è una storia diversa… tutto)”.

Un messaggio positivo da parte della potente influencer, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex gieffina dell’edizione vip che ha recentmente detto addio, per la seconda volta, allo storico fidanzato Andrea Damante. I due si sono lasciati da poco, ma su Andrea sono già uscite voci di nuovo liaison, facendolo infuriare e “costringerlo” a un post chiarificatore su Instagram.

