Ha due uteri ed è incinta in entrambi: c'era una possibilità su 50 milioni per Kelsey che ha già 3 bambini

Aspetta due gemelli in due uteri: un doppio grembo in cui stanno crescendo due bimbi ognuno per conto suo. L'america Kelsey Harcher, 32 anni, Alabama, ha centrato un possibilità di 50 milioni ed ora è pronta, insieme al marito, al probabile doppio parto cesareo programmato per garantire la massima sicurezza a lei e ai piccoli gemelli.

Il doppio utero (didelfo) riguarda una donna su circa 4mila (l'americana se ne è accorta a 17 anni), ma poi è assai raro che la gravidanza riguardi entrambi.

La storia di Kelsey Harcher, e del marito Caleb che pure ha il suo ruolo in questa vicenda, è raccontata dalla stessa dona sull'account Instagram Twinsandmultiples mostrando con orgoglio l'ecografia e ricordando che la coppia ha già tre bambini "nati" a termine, anzi due sono venuti al mondo con calma dopo 41 settimane.

Ha scritto Kelsey: "Il 23 maggio 2023 io e mio marito lo abbiamo scoperto stavano avendo dei gemelli! Un miracolo piuttosto grande in sé. Da quando avevo 17 anni so di avere un utero didelfico, il che significa che due uteri e due cervici! Mi è sempre stato detto che se fossi restata incinta avrei avuto parti prematuro o aborti spontanei: beh, ho già avuto 3 bambini a termine e 2 dei 3 sono nati di 41 settimane! Grazie a Dio, sono andata al di là di ogni difficoltà. Durante l'ultima ecografia ecco la sorpresa per la nostra quarta gravidanza: sono incinta di un bambino in ogni utero. Satisticamente c'era una possibilità su 5o milioni. Siamo rimasti stupefatti! Durante quel prima ecografia ci siamo fatti tante risate"



Che si tratti di una possibilità molto rara lo ha confermato anche il ginecologo Shweta Patel, che segue Kelsey presso l’Università dell’Alabama.

L’ultimo caso coosciuto porta in Bangladesh nel 2019.

Kelsey e suo marito Caleb hanno appreso con coraggio che dovranno affrontare uno due parti cesarei e si sono affidati con fiducia ai medici: il fatto che la donna abbia già partorito naturalmente tre bambini gioca a favore suo e dei gemelli. La doppia gravidanza raggiungerà il termine verso Natale.