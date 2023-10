Nino Frassica, si cerca ancora il gatto scomparso. La moglie: «Colpa della vicina, lo ha buttato in mezzo alla strada»

Non è stato ancora ritrovato Hiro, il gatto di Nino Frassica, l'attore impegnato a Spoleto nelle riprese di Don Matteo. Nonostante la ricompensa di 5mila euro e l'intervento dei cani molecolari, del piccolo felino nessuna traccia. Secondo la moglie, Barbara Exignotis, il micio è scomparso per colpa della vicina: «Ha buttato fuori da casa sua in mezzo alla strada il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell’appartamento dell’anziana scambiandolo per il nostro. A questa individua auguro tutta la felicità del mondo a lei e alle prossime generazioni - ha scritto sui social -. Intanto vi ringrazio per il supporto».

Si cerca con i cani molecolari

Ormai sono passati più di cinque giorni dalla scomparsa del felino, un Sacro di Birmania bianco, e in tanti si sono prodigati persino con i droni per cercarlo.

Dall'altro ieri è arrivato anche Bull, il cane molecolare dei "Nasi volanti", accompagnato dai padroni Giovanni Buttà e sua moglie Marina che sono arrivati apposta dalle Cinque Terre per intensificare le ricerche: «Sappiamo che è vivo e i luoghi che ha percorso», continua sul social network la moglie di Frassica, che ricorda come Hiro sia stato avvistato l'ultima volta tre giorni fa «nei pressi del giro della rocca a Spoleto», dove lo stesso Frassica si trova per le riprese della serie "Don Matteo".

Da parte sua, Giovanni Buttà spiega di aver battuto più volte il tragitto che il suo cane Bull il quale, dopo aver bevuto lungamente alla fontana di Piazza del Mercato, ha fiutato qualche traccia da Piazza Campello fino agli orti comunali. Nel frattempo, mentre da Spoleto (e anche oltre) ci si mobilita per ritrovare Hiro, per il quale Frassica ha offerto una ricompensa di 5 mila euro a chi glielo riporterà, si è appena conclusa per il cast e la troupe di Don Matteo 14 la prima settimana di riprese della fiction tra Piazza del Duomo e alcune vie e piazze del centro storico.