Venerdì 26 Gennaio 2024, 09:00

SPOLETO Don Matteo 14, marcia indietro per la cerimonia di consegna delle chiavi della città agli attori e ai rappresentanti della casa di produzione? A stigmatizzare alcune incongruità nell'atto avviato dall'amministrazione comunale, sottolineandone l'inopportunità, è stata ieri pomeriggio in Consiglio comunale un'interpellanza presentata da Insieme per Spoleto, relatore il consigliere Giancarlo Cintioli. “Sono andato a rileggermi lo Statuto del Comune e le 95 norme del regolamento e non ho trovato riferimenti alla procedura per la consegna delle chiavi della città”. Inoltre, Cintioli ha messo in luce che “in passato riconoscimenti del genere non sono stati rilasciati a nessuno” e, in particolare, “sappiamo bene che uno dei personaggi è interessato da indagini della magistratura in riferimento a frasi oltraggiose per i cittadini. Quindi chiedo di soprassedere a questa iniziativa aspettando che la giustizia faccia il suo corso”. A ribattere, il sindaco Andrea Sisti ha, di fatto, contraddetto le affermazioni rilasciate alcuni giorni fa dall'assessore Giovanni Maria Angelini Paroli che aveva confermato la consegna delle chiavi a Nino Frassica, Raoul Bova e Luca Bernabei per il 20 febbraio. “Con Lux Vide abbiamo un contratto e ritengo che Don Matteo - ha spiegato Sisti - abbia una grande attrattiva. Se c'è un esposto o indagine, in ogni caso, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. E' vero che non c'è un regolamento ma per ora non abbiamo stabilito date, abbiamo solo la premura che la città abbia sempre comunicazione positiva”. Per il resto, il sindaco ha accennato ad atti che riporterebbero ad una precedente consegna delle chiavi a Terence Hill. Ma il consigliere Cintioli ha replicato: “Questa consegna non mi risulta”.