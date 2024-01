Franco Tozzi, morto il fratello di Umberto. Il post sui social: «Un grande dolore, grazie a chi mi sta vicino»

«Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco». Così Umberto Tozzi ha detto addio al fratello, morto oggi a 79 anni. Anche lui musicista, era diventato popolare negli anni '70. E proprio Umberto debuttò da chitarrista nei Kansas, la band del fratello. Il suo brano “I tuoi occhi verdi” toccò quota 800mila copie vendute.

Da Rodi Garganico, in provincia di Foggia, il trasferimento insieme alla famiglia negli anni Sessanta.

Si dedicò alla musica dopo aver lavorato presso lo stabilimento Lancia di Chivasso. La musica era nel sangue, per Umberto così come per Franco.

La carriera interrotta per il servizio militare

Quella carriera da musicista però fu interrotta dalla chiamata al servizio militare. E quel brano da record non fu replicato. Al ritorno ripartì da Sanremo, edizione del 1966, con il brano "Io non posso crederti". Ma da quel momento l'esplosione della carriera di Umberto lo costrinse a vivere all'ombra del fratello, che divenne uno degli artisti di punta della musica italiana. Umberto Tozzi sarà a Sanremo nella serata duetti insieme ai The Kolors. Possibile che dal palco dell'Ariston, Umberto e Amadeus gli dedichino un pensiero.