Totti, domani Ilary Blasi riconsegnerà i Rolex sottratti. E lui è pronto a pignorare i beni dell'ex cognata Silvia

I Rolex di Francesco Totti stanno per tornare a casa. Dopo un anno e 4 mesi (e continui rinvii), domani, venerdì 6 ottobre, nel tardo pomeriggio, dopo l’orario di chiusura per evitare curiosi, in una banca dell’Eur avverrà la restituzione degli orologi sottratti da Ilary Blasi che verranno messi in una cassetta di sicurezza cointestata. Lo scrive il Corriere della Sera.

Noemi Bocchi affitta uno yacht di lusso per il compleanno di Francesco Totti: il weekend (a sorpresa) in Costa Azzurra con amici e figli