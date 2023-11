Francesco Talò, chi è il consigliere diplomatico che si è dimesso dopo lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni

Il consigliere diplomatico Francesco Talò ha rassegnato le prorpie dimissioni dopo essere finito nel mirino delle polemiche (e dell'opposizione) in seguito allo scherzo telefonico ad opera di un duo comico russo di cui è stata vittima la premier Giorgia Meloni.

Scherzo Giorgia Meloni, cosa è successo? Dalla mail all'offensiva ibrida: così i comici russi hanno beffato Palazzo Chigi. Tajani: «C'è stata superficialità»

«Stamattina il mio consigliere diplomatico Francesco Talò ha raseganto le dimissioni», ha dichiarato Meloni. «Quella della telefonata dei due comici russi è stata una vicenda gestita con leggerezza che ha esposto la nazione», ha aggiunto chiarendo che quello del consigliere diplomatico è stato «un gesto di responsabilità».

Francesco Talò, chi è il diplomatico appena dimesso

Nato a La Spezia e laureato in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza”, Francesco Maria Talò è sposato con tre figli. Ambasciatore di grado dal 2017, è stato rappresentante permanente presso la Nato di Bruxelles dal 2019. Negli anni precedenti era stato acnhe coordinatore per la sicurezza cibernetica alla Farnesina (2017-2019) e coordinatore della Conferenza Osce per la lotta all’antisemitismo (2017-2018).

Talò è stato ambasciatore in Israele dal 2012 al 2017, inviato speciale del ministro degli Esteri per l’Afghanistan e il Pakistan (2011-2012), console generale a New York (2007-2011) e direttore per il Sud America alla Farnesina (2006-2007).