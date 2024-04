Fini-Tulliani e la casa di Montecarlo: attesa oggi la sentenza. I pm hanno chiesto una condanna a 8 anni per l'ex presidente della Camera

Giudici in camera di consiglio per decidere sul processo che vede imputati a Roma fra gli altri Gianfranco Fini, presente in aula, e la compagna Elisabetta Tulliani. All'udienza del 18 marzo scorso i pm capitolini hanno chiesto una condanna a 8 anni per l'ex presidente della Camera, 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, 10 anni per il fratello Giancarlo Tulliani e 5 anni per il padre Sergio Tulliani per l'accusa di riciclaggio.

Elisabetta Tulliani, chi è la compagna di Fini: la relazione con i Gaucci (padre e figlio), la vittoria all'Enalotto, il lavoro in tv

La sentenza è attesa in mattinata. Al centro della vicenda giudiziaria c'è la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore.