Elisabetta Tulliani, chi è la compagna di Fini: la relazione con i Gaucci (padre e figlio), la vittoria all'Enalotto, il lavoro in tv

Per Gianfanco Fini e la compagna Elisabetta Tulliani è il giorno della sentenza. L'ex presidente della Camera è imputato nel processo legato all'acquisto di un appartamento a Montecarlo. Chiesti 8 anni per lui e 9 per la compagna. Il pm ha inoltre sollecitato una condanna a 10 anni per Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio. Nel procedimento si procede anche per il reato di riciclaggio. «Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello», ha detto in aula Elisabetta Tulliani.