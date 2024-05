Harry-Meghan e il sesto anniversario di nozze, il gesto (non elegante) di alcuni invitati al matrimonio: le bomboniere finiscono su eBay

Lunedì 20 Maggio 2024, 10:13

Il 19 maggio 2024 segna il sesto anniversario del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, l'attrice americana che ha conquistato il cuore del duca di Sussex. Dal loro matrimonio nel 2018, Meghan è diventata duchessa di Sussex e ha mantenuto il titolo anche dopo che la coppia ha deciso di lasciare la famiglia reale britannica e si è trasferita negli Stati Uniti. Attualmente, Harry e Meghan vivono a Montecito, in California, insieme ai loro due figli, Archie e Lilibet Diana.

Harry e Meghan festeggiano 6 anni di matrimonio

La coppia, molto unita, è impegnata in vari progetti: Harry continua a promuovere gli Invictus Games e insieme partecipano a iniziative istituzionali, come il recente tour in Nigeria. La coppia è sempre stata al centro di un dibattito: da una parte ci sono i loro sostenitori che li ammirano per il coraggio di aver abbandonato i doveri reali, dall'altra i critici che li accusano di opportunismo. Tuttavia, Harry e Meghan restano una delle coppie più discusse del mondo reale. Anche dopo anni dalla cerimonia, il royal wedding continua a fare notizia. Alcuni invitati alle nozze hanno compiuto un gesto imbarazzante mettendo all'asta le bomboniere e il contenuto della gift bag del matrimonio su eBay. Tra gli oggetti venduti, c'erano sacchetti con le iniziali "H" e "M", il programma della cerimonia, una calamita da frigorifero e un buono sconto per il per il negozio di souvenir del Castello di Windsor. Questi pacchetti sono stati venduti a circa 1000 sterline ciascuno.



