Io Canto Family, stasera parte il nuovo show della Hunziker: giudici, quanto dura e il montepremi, cosa c'è da sapere

Dopo il successo di Io Canto Generation, da stasera in tv, lunedì 20 maggio, arriva in prima serata Io Canto Family, la versione del talent show di Canale 5 dedicata alle famiglie. Alla guida del programma Michelle Hunziker che avrà di nuovo, in veste di capisquadra, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Isola dei Famosi 2024 naufragata, Màkari (in replica) sul podio, Report cresce

Io Canto Family, via stasera al nuovo show della Hunziker: cosa c'è da sapere

A giudicare le performance sarà una giuria composta da quattro grandi artisti, i confermati Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola a cui si unirà la new entry Fabio Rovazzi.

Cattelan, stasera in tv parte il nuovo programma: dal forfait di Fedez «per motivi di salute» agli ospiti, cosa c'è da sapere

In questa nuova edizione, due membri dello stesso nucleo familiare saliranno sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro emozionanti storie personali.

Marconi, stasera in tv la miniserie dedicata al “papà” della radio con Stefano Accorsi: trama, cast e dove è stata girata

La squadra ultima in classifica perderà una coppia di concorrenti e l'altra sarà salvata. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria e quelli del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone. Nella finalissima di «Io Canto Family» solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.