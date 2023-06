Mussolini (pronipote del Duce) al Feralpisalò, il giovane della Lazio pronto al trasferimento. Sui social: «Dopo andrà in Svizzera?»

La Feralpisalò, neopromossa in Serie B, sarebbe interessata al profilo del calciatore della Lazio Romano Floriani Mussolini. Ed è proprio il cognome che ha scatenato l'ilarità - e anche le polemiche - degli utenti social. L'attuale giocatore della formazione biancoceleste è il pronipote del Duce (Benito Mussolini, ndr.), figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani.

In passato però, il classe 2003, ha mossi i primi passi nelle giovanili dell'altra squadra della capitale, la Roma. nel 2016, poi, è arrivato nella società calcistica di Claudio Lotito. Dopo 5 anni, ancora giovanissimo, è stato notato dall'attuale tecnico della Lazio, Maurizio Sarri che se l'è portato in prima squadra per la straferta con il Verona.



Nonostante il giocatore abbia appena rinnovato (fino al 30 giugno 2026, ndr.) con la società romana, il suo futuro calcistico sembra indirizzato altrove. Andrà in prestito? Probabilmente sì. Al momento, su di lui, c'è un forte interessamento del Catanzaro e, appunto, della Feralpisalò.





Andando indietro nel tempo, quando Floriani Mussolini esordì, la madre Alessandra preferì non commentare: «Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non gradisce alcun tipo di intromissione».

La Lazio a convoqué Romano Mussolini, l'arrière-petit-fils de Benito Mussolini, avec l’équipe première pour affronter l’Hellas Vérone. pic.twitter.com/BWxGhHt5s4 — Vibes Foot (@VibesFoot) October 23, 2021

Le reazioni degli utenti social

Il ragazzo, o meglio, il cognome del ragazzo, non passa inosservato e sui social gli utenti non si sono trattenuti dal commentare il curioso destino che lo vorrebbe proprio dove nacque la Repubblica Sociale Italiana, conosciuta come Repubblica di Salò.



Su Twitter si leggono diversi commenti, spesso pungenti. Un utente scrive: «Il suo ruolo naturale? Terzino... destro!». Un altro tweet cita: «dalla capitale a Salò mi ricorda qualcuno», o ancora: «Il prossimo passo sarà cercare di andare a giocare in un club svizzero». E ancora: «Corsi e ricorsi storici». Ma c'è anche chi è più diplomatico: «Terzino tutto fascio! Ahahaha (si scherza). In bocca al lupo al ragazzo».