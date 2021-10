Lazio, tra i convocati di Sarri per Verona c'è anche Mussolini

Sabato 23 Ottobre 2021, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 17:20

L’emergenza in difesa fa andare oltre ogni altra considerazione. Squalificati Acerbi e Luiz Felipe, per la trasferta di Verona Maurizio Sarri ha deciso di convocare anche Romano Floriani Mussolini, terzino e in passato persino centrale. Il classe 2003 è alla prima chiamata con la Lazio dei "grandi" e ha scelto la maglia numero 44. Per lui una grande soddisfazione dopo i 90 minuti disputati oggi con la Primavera nel match contro il Cesena. Sarri, viste le defezioni e l'ottimo rendimento del giocatore con la squadra di Calori, ha deciso di portarlo con sé al Bentegodi. Una convocazione che però farà discutere alla luce delle polemiche scatenatesi con il falconiere Juan Bernabé, estimatore di Benito Mussolini “che ha fatto tante cose buone”. Romano Floriani Mussolini è il pronipote.

