Fedez ricoverato, cosa è successo? Il malessere improvviso, la corsa in ospedale e le trasfusioni. Come sta oggi il marito di Chiara Ferragni

Fedez come sta? «Grazie al personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita». Dopo ore di apprensione per il rapper è stato lui stesso ieri nel tardo pomeriggio a mandare un messaggio ai fan. Una Story Instagram che arriva dopo un pomeriggio intero a chiedersi cosa stesse accadendo. Chiara Ferragni torna all'improvviso da Parigi per «un'emergenza», Mr Marra saluta su twich Fedez chiedendo ai fan di mandargli un abbraccio, e Federico scompare dai social. Inevitabile l'apprensione dei fan. Così dopo un tam tam di domande tra i commenti a una foto della Ferragni su Instagram appare un utente che scrive: «Fedez è stato operato d'urgenza», e così era.

Fedez, le cause dell'ulcera: dall'infezione fino ad alcol e fumo, ma anche stress e farmaci

Fedez ricoverato, cosa è successo?

La preoccupazione cresce - ricordiamo che Fedez lo scorso marzo è stato operato per un tumore al pancreas - ed è lui stesso che racconta quanto gli è accaduto.

Per fortuna nessuna ricaduta della malattia.

Tutto, racconta il Corriere, è iniziato l'altroieri con una perdita di sangue da una delle ferite postume all’intervento, poi corsa all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per la trasfusione che ha riportato l’emoglobina a valori normali. «Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna — scrive nel post —. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio». Il rapper dal reparto di Chirurgia dove è ricoverato ringrazia anche i fan per l'affetto.

Fedez ricoverato in ospedale: «Ho avuto un'emorragia interna, mi hanno salvato la vita con due trasfusioni di sangue»

Il medico

Ma l’altroieri cos’è successo a Fedez? A spiegare quanto è accaduto è Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano che lo scorso anno operò il rapper, al Corriere della Sera. «Quel che due giorni fa è capitato al rapper è un evento relativamente raro, un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato».

Non si sa ancora quanto Fedez dovrà rimanere in ospedale, ma quel che è certo è che non è una ricaduta del tumore al pancreas. In questi giorni in ospedale Fedez ha già fatto una gastroscopia. «Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane», prosegue il medico. Lo spavento, però, è stato grande. «Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi» conclude.

Fedez, come sta? In ospedale per un'emorragia interna. Dal tumore alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle condizioni di salute del rapper

La cura

E ora cosa prevede la cura? Oltre a eventuali trasfusioni, come nel caso del cantante, al paziente dovranno essere somministrati «protettori gastrici: nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto». Non si può escludere «che possa ricapitare e per questo i pazienti devono seguire attentamente le indicazioni che vengono loro date, sia per quanto riguarda la terapia farmacologica, sia dal punto di vista della corretta alimentazione».