Fedez, le cause dell'ulcera: dall'infezione fino ad alcol e fumo, ma anche stress e farmaci

Quali sono le cause dell'uclera di cui soffre Fedez? Sono ore di apprensione per il rappere, che ha nuovi problemi di salute: è ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco. Lo stesso artista in serata ha confermato con una storia su Instagram: "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". A far scattare il primo campanello d'allarme, il rientro improvviso ieri a Milano di Chiara Ferragni che si trovava a Parigi per la settimana della moda. Ma qual è l'origine?

